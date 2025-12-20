Dall’Ucraina ai Balcani | la lunga ombra dei combattenti serbi

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dato più inquietante che emerge dal rapporto del Telegraph recentemente pubblicato e riguardante la presenza di combattenti serbi in Ucraina, non è tanto la presenza di questi, quanto la logica che li muove. Per questi combattenti, l’Ucraina non è un fronte estraneo: è una palestra. Un luogo dove fare esperienza militare, rafforzare legami ideologici e consolidare reti operative in vista di un obiettivo che resta saldamente ancorato ai Balcani. La guerra di Putin diventa così, per una parte del nazionalismo serbo radicale, un investimento politico e militare sul futuro. Il mito della Madre Russia e la questione dei Balcani. 🔗 Leggi su It.insideover.comImmagine generica

Leggi anche: Dall’Algeria del 1954 all’Assemblea di Parigi: la lunga ombra della guerra dimenticata

Leggi anche: Elia Del Grande, la lunga ombra della “strage dei fornai”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.