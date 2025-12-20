Dall’errore alla crescita Alberto Pellai spiega perché i genitori devono smettere di sostituirsi ai figli e accettare le loro cadute
Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva presso l'Università degli Studi di Milano, ha partecipato a un incontro pubblico organizzato a Cesena da diverse realtà associative. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: “Accanto” ai genitori separati e ai loro bambini in difficoltà: una dote di 1 milione e 400mila euro per la cura e la crescita dei figli
Leggi anche: Genitori custodi o carcerieri? Matteo Lancini spiega perché restituire l’autonomia ai figli vale più di ogni divieto digitale
I bambini che piangono quando viene tolto lo schermo: Alberto Pellai racconta la mutazione antropologica che ha cambiato l’infanzia - Lo psicoterapeuta dell'età evolutiva, Alberto Pellai, ha tenuto il secondo incontro di "Scuola Genitori 2025- orizzontescuola.it
Alberto Pellai: «Oggi, i padri sono persone capaci anche di connettersi emotivamente coi loro bambini. Di vivere quella dimensione di tenerezza che al maschile era sempre ... - L'importanza delle coccole, la ricchezza del tempo trascorso insieme, l'utilizzo «sano» dello spazio nel lettone. vanityfair.it
"Allenare la vita": in tanti per il libro di Alberto Pellai - Grande successo di pubblico per l’incontro sul tema dell’educazione e della crescita personale, organizzato dal comune di Tavullia, che ha ospitato per l’occasione Alberto Pellai, medico, ... ilrestodelcarlino.it
#BolognaInter 1-1 HT Nonostante giochi alla grande per mezz’ora, l’Inter si impiglia nel fuorigioco di Italiano e addirittura va sotto anche nel computo delle occasioni, 3 a 2 per il Bologna che regge botta e poi dall’errore da rigore di Bisseck si riprende il campo x.com
Togliere il telefono a tuo figlio adolescente È l'errore che lo allontanerà per sempre. Il controllo parentale non è la soluzione che cerchi. Quando imponi regole dall'alto, tuo figlio imparerà solo a nasconderti la verità. Il vero cambiamento nasce dalla CO-COST - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.