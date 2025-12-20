Dall’errore alla crescita Alberto Pellai spiega perché i genitori devono smettere di sostituirsi ai figli e accettare le loro cadute

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva presso l'Università degli Studi di Milano, ha partecipato a un incontro pubblico organizzato a Cesena da diverse realtà associative. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: “Accanto” ai genitori separati e ai loro bambini in difficoltà: una dote di 1 milione e 400mila euro per la cura e la crescita dei figli

Leggi anche: Genitori custodi o carcerieri? Matteo Lancini spiega perché restituire l’autonomia ai figli vale più di ogni divieto digitale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

I bambini che piangono quando viene tolto lo schermo: Alberto Pellai racconta la mutazione antropologica che ha cambiato l’infanzia - Lo psicoterapeuta dell'età evolutiva, Alberto Pellai, ha tenuto il secondo incontro di "Scuola Genitori 2025- orizzontescuola.it

Alberto Pellai: «Oggi, i padri sono persone capaci anche di connettersi emotivamente coi loro bambini. Di vivere quella dimensione di tenerezza che al maschile era sempre ... - L'importanza delle coccole, la ricchezza del tempo trascorso insieme, l'utilizzo «sano» dello spazio nel lettone. vanityfair.it

"Allenare la vita": in tanti per il libro di Alberto Pellai - Grande successo di pubblico per l’incontro sul tema dell’educazione e della crescita personale, organizzato dal comune di Tavullia, che ha ospitato per l’occasione Alberto Pellai, medico, ... ilrestodelcarlino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.