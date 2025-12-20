Dalle strade alla sorveglianza di 92 ponti
Nel 2025 gli uffici della Provincia si sono concentrati sulla gestione del patrimonio stradale. Attraverso le diverse fonti di finanziamento, sono stati programmati diversi interventi di manutenzione e riqualificazione come per la Strada Provinciale 342 Briantea, con la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio con via Milano a Lomagna e via Matteotti a Carnate (per un importo di 800mila euro). Poco meno costosa la rotatoria di via Fiorbellina a Vimercate (con opere complementari in città): totale di 797mila euro. Rifatta anche la segnaletica orizzontale e verticale e sostituite le barriere stradali danneggiate lungo tutta la rete viaria provinciale di Monza e Brianza, attraverso tre progetti differenti: fase di affidamento (805mila euro), completamento (1,5 milioni di euro), progettazione esecutiva (2 milioni e 396mila euro). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
