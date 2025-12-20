Signore e signori, a voi Honda CB125R, versione 2026. Fin dal suo debutto nel 2018, questa moto si è distinta nettamente dalle concorrenti, offrendo una combinazione vincente che unisce il brillante e divertente motore di 125 cc, il caratteristico stile modern retrò da ‘moto grande’ e una dotazione premium che include: lo schermo TFT a colori da 5 pollici e la forcella Showa Separate Function Fork Big Piston da 41 mm – condivisa con la sorella maggiore CB650R – oltre alla pinza freno anteriore con attacco radiale a quattro pistoncini. Il pacchetto della CB125R ha conquistato i giovani biker del Vecchio Continente facendola posizionare come la seconda moto 125 cc più venduta in Europa nel 2024 e, ad oggi, nel 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalla ’Rock Gray’ al ’Silver Metallic’. Honda CB125R, la festa del colore

