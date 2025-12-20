Dalla Regione un contributo per ridurre i costi per chi usufruisce della mensa biologica

FIRENZE – La Regione Toscana si attiva per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa biologica, utilizzando le risorse dell’apposito fondo istituito dal ministero dell’agricoltura. Spiega l’assessore all’agricoltura Leonardo Marras: “È un’iniziativa che valorizza un settore fondamentale dell’agricoltura toscana e con la quale investiamo sul futuro, sulla salute dei giovanissimi, confermando l’attenzione anche per la cultura della salute nei Comuni e per le famiglie. Coerentemente con questa finalità e con la previsione del rondo sarà realizzato un evento di informazione e di promozione nelle scuole per promuovere il consumo di prodotti biologici nell’ambito dei servizi della refezione scolastica”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Pace fatta tra Comune e scuole. Menu completo agli insegnanti: "Costi della mensa, serve aiuto"

Leggi anche: Strade da riqualificare. Dalla Regione contributo di centomila euro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Contributi per la forestazione urbana; Il Consiglio regionale approva la manovra record da sei miliardi e mezzo di euro; Garanzia Artigianato e Cassa Commercio, ripartono le agevolazioni; Bando della Regione per la ristrutturazione dei vigneti, pronti 38 milioni per finanziare 2.700 aziende.

Lombardia. Maroni: “La riforma dovrà ridurre i costi e migliorare il servizio”. E sulla manovra: “I tagli alla sanità sono iniqui” - Risparmiare oltre 300 mln da reinvestire nel sistema, ridurre le poltrone, dimezzare le Asl e creare l'assessorato unico al welfare. quotidianosanita.it

Def 2022. Caparini (Regioni) in audizione: “Preoccupazione per costi energia e sanità” - Preoccupazione per il sottofinanziamento del comparto Regioni, la necessità della copertura degli oneri sanitari e sociali, di far fronte ai rincari energetici e di una gestione coordinata delle ... quotidianosanita.it

Ryanair, piano di crescita per l'Umbria ma ridurre i costi - Ryanair ha annunciato oggi (30 luglio) un piano di crescita per la regione Umbria, che prevede il lancio di dieci nuove rotte e il raddoppio del traffico passeggeri da 400. ansa.it

Ottenuta la garanzia che il contributo di Regione non sarà inferiore a quello concesso in occasione dell’Adunata di Milano e quindi verrà quantificato in non meno di un milione di euro - facebook.com facebook