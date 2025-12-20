Dal sonno polifasico ai pasti | come fa Cristiano Ronaldo ad avere un fisico così
Un campione a tutto tondo che va al di là del puro talento che Madre Natura gli ha consegnato ma frutto anche di tanti sacrifici che durano da molto tempo: a 40 anni Cristiano Ronaldo stupisce ancora una volta il suo folto pubblico con la foto che ha pubblicato nelle ultime ore sui canali social che ha già ricevuto quasi 17 milioni di "like". La funzione del sonno. Gli esperti del settore lo predicano da sempre: un'ottima qualità di vita si ottiene sia a tavola ma anche a letto: in tal senso dormire tanto e bene crea inevitabili benefici all'organismo ma Ronaldo, anche in questo caso, è "particolare": le sue sette ore e mezza notturne vengono scandite da cinque interruzioni ogni 90 minuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Cristiano Ronaldo senza età, la foto e il fisico d’acciaio
Leggi anche: Come fa Michelle Hunziker ad avere 48 anni e un fisico da sogno?
Dal sonno "polifasico" ai pasti: come fa Cristiano Ronaldo ad avere un fisico così - Un campione senza età: ecco quali sono tutti i "segreti" di Cristiano Ronaldo che mostra, a 40 anni, un fisico invidiabile frutto di alimentazione, allenamenti e una particolare tecnica con cui dorme ... msn.com
Cristiano Ronaldo e il fisico scolpito su Instagram: il «sonno polifasico», 4 ore di palestra, i sei mini-pasti, le saune alle 2 - Il portoghese impressiona ancora una volta con una foto sui social dove mostra tutta la propria massa muscolare. msn.com
Come si comportano i cavalli in branco la notte Per il cavallo, essendo una preda, le ore notturne rappresentano un momento fondamentale di cooperazione e protezione reciproca. Il riposo avviene in modo polifasico: brevi periodi di sonno intervallati da fas - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.