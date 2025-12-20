L e luci si accendono, gli inviti si moltiplicano e la domanda torna puntuale: quali outfit curvy scegliere per brillare con naturalezza a Natale e Capodanno? Con silhouette fluide, tessuti pregiati e qualche accento sparkling, i look delle feste 2025 puntano su eleganza moderna e comfort assoluto. Ecco cinque idee di tendenza a cui ispirarsi. Tubino rosso tempestato di strass Quando le feste chiamano il rosso e le paillettes rispondono. Anche sul fronte della moda curvy, che riaccende il fascino dell’intramontabile tubino tempestato di strass. Leggi anche › Come esaltare le “curvy” a Natale e Capodanno: gli outfit glamour su cui puntare Completo con dettagli brillanti Nella stagione delle feste, il solito tailleur lascia spazio a completi eleganti più originali e ricercati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal pranzo di Natale al brindisi di Capodanno: gli outfit curvy più glam per valorizzarsi con eleganza, tra velluto, paillettes e silhouette lusinghiere

Leggi anche: Equilibrio perfetto tra formalità e festa: gli outfit ideali per una cena aziendale che richiede eleganza, ma con un tocco di luminosità natalizia

Leggi anche: Outfit per le feste, ecco la guida di MondoUomo.it su come brillare con stile a Natale 2025 e Capodanno 2026.

