Dai detersivi agli intermedi chimici La Panzeri di Orio al Serio compie 60 anni

La Panzeri di Orio al Serio, azienda specializzata in detersivi e intermedi chimici, compie 60 anni. Nel corso degli anni, ha consolidato la propria presenza nel settore, mantenendo un impegno costante nella qualità e nella innovazione. La comunità locale ha riconosciuto il suo contributo, celebrando questa tappa importante con un'evento dedicato. Dai detersivi agli intermedi chimici. La Panzeri di Orio al Serio compie 60 anni.

LA STORIA. Figli e Amministrazione comunale hanno celebrato il fondatore intitolandogli l'area e la rotonda antistante l'ingresso.

