Dago è un segugino austriaco che merita una nuova possibilità

Ha 8 anni, che non sono pochi ma nemmeno troppi. L’età perfetta per chi decidesse di dargli una seconda possibilità. Dago è un segugino austriaco, di taglia contenuta, castrato e testato, che ama vivere all’aperto, quindi adatto a una persona che si trova in sintonia con la natura.A volte Dago è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

