Dino Boscarato è uno dei grandi ambasciatori della cucina italiana. Ha avuto una vocazione nata e fortificata con mamma e papà. Il recente riconoscimento fatto dall’Unesco alla cucina Italiana quale patrimonio immateriale per l’umanità apre diversi scenari su quello straordinario aspetto di un Bel Paese dalle molte bellezze, tra storia, arte, cultura, paesaggi che poi trovano immancabile, nel visitatore curioso, il goloso centro di gravità permanente attorno a tavola dedicata, con piatti e relative tradizioni che variano da regione a regione, da campanile a campanile. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Da veloce pelapatate al risotto alla beduina. Parte dal Cadore la scalata del sior Dino

Leggi anche: La ricetta di questo risotto (che è anche un piatto unico) è tratta dal libro "Underground", realizzato da Contorno Food Collective

Leggi anche: Risotto alla milanese Knorr richiamato: ecco i lotti da non consumare

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Risotto all'arancia: ricetta veloce e gustosa - Il risotto all'arancia [VIDEO], è un primo piatto nutriente dal sapore delicato, molto apprezzato da chi ama assaporare gusti diversi ed abbinamenti particolari. it.blastingnews.com