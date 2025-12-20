Da Ranieri a De Giorgi la kermesse del premio ASI Sport&Cultura

Dal ct della nazionale di pallavolo maschile, Fefé De Giorgi, a Claudio Ranieri, passando per l’olimpionico della ginnastica Yuri Chechi e l’ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris. Sono i premiati della 20ª edizione del Premio ASI Sport&Cultura, andato in scena presso il Salone d’Onore del Coni, alla presenza di tante istituzioni sportive, tra le quali il n.1 del Coni, Luciano Buonfiglio, quello dell’Istituto per il credito sportivo e culturale, Beniamino Quintieri e il presidente di ASI, Claudio Barbaro. La cerimonia è iniziata con il ricordo per Nicola Pietrangeli, poi il riconoscimento speciale a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, anticipato dal premio «Italiani nel mondo» consegnato a Ranieri per la sua impresa con il Leicester. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

