Da Ranieri a De Giorgi assegnati premi Asi Sport e Cultura
ROMA - Da Claudio Ranieri, a Jury Chechi, passando per Ferdinando De Giorgi in rappresentanza di un volley azzurro che non vuole essere sazio di successi. Sono le storie di imprese sportive a fare da padrone sul palco del Salone d'Onore del Coni in occasione della cerimonia di consegna del premio AS. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Premio Asi Sport&Cultura, domani premiazione al Salone d'Onore del Coni con Ranieri e De Giorgi
Leggi anche: Premio Asi Sport&Cultura, domani premiazione al Salone d'Onore del Coni con Ranieri e De Giorgi
Da Ranieri a De Giorgi, assegnati premi "Asi Sport e Cultura" - Da Claudio Ranieri, a Jury Chechi, passando per Ferdinando De Giorgi in rappresentanza di un volley azzurro che non vuole essere sazio di successi. msn.com
Ferdinando De Giorgi insignito del Premio Asi Sport&Cultura - Premiati tra gli altri Giovanni Malagò, Claudio Ranieri e Yuri Chechi ... tuttosport.com
A Ferdinando De Giorgi il Premio Asi Sport& Cultura - Il CT della nazionale maschile campione del Mondo insignito del prestigioso riconoscimento alla presenza del Presidente del Coni Luciano Bonfiglio e di altri simboli dello sport italiano come Claudio ... corrieredellosport.it
LaPresse. . Quando tre leggende dello sport si incontrano... scatta lo sfottò. Al Salone del Coni, Claudio Ranieri, Fefé De Giorgi e Juri Chechi scherzano sull'anno straordinario della pallavolo italiana. Chechi stuzzica il CT azzurro: "È stato molto bravo, però...". - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.