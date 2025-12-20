Da Ranieri a De Giorgi assegnati premi Asi Sport e Cultura

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA - Da Claudio Ranieri, a Jury Chechi, passando per Ferdinando De Giorgi in rappresentanza di un volley azzurro che non vuole essere sazio di successi. Sono le storie di imprese sportive a fare da padrone sul palco del Salone d'Onore del Coni in occasione della cerimonia di consegna del premio AS. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

