Da ottobre prossimo anche la full-hybrid

La terza serie della bestseller a ruote alte di Wolfsburg debutta con una gamma concentrata sulle motorizzazioni ibride. Il Costruttore propone tre allestimenti pensati per esigenze differenti. Tutte le opzioni usano trazione anteriore nella fase iniziale. La Life parte da 33.900 euro e comprende cerchi da 17 pollici, retrocamera e sistema Keyless Go. La Style, più curata nella dotazione, propone cerchi da 18 pollici, climatizzatore tri-zona e sedile ErgoActive. Il listino parte da 40.250 euro. L’allestimento R-Line introduce assetto dedicato, sterzo progressivo e finiture sportive, con un prezzo iniziale di 41. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

