Carrara, 20 dicembre 2025 – Fuga all’estero in cerca di lavoro, la storia di Daisy Bozza che da Carrara ’armi e bagagli’ si è trovata a lavorare a Parigi alla Disneyland. Di pari passo gestisce un blog seguito anche dai suoi ex concittadini, con 1591 follower. ’La mia vita in Francia’, una sorta di diario virtuale dove fa una panoramica con foto e testi relativi a tante curiosità. Nel 1999 arriva a Carrara con il marito e si innamora della città. Per 12 anni lavora ad Avenza alla Blockbuster, poi la chiusura del punto vendita di noleggio di dvd e vhs a causa della crisi e si trova a 39 anni senza un impiego. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da disoccupata a Eurodisney. La storia di Daisy emigrata in Francia: “Non avevo soldi per mangiare, poi sono venuta qui”

