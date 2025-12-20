Curata per un mal di schiena muore di cancro | la procura apre un’inchiesta I ritardi nella diagnosi e l’ipotesi di un errore medico

Una donna, affetta da un grave mal di schiena che durava da due anni, ha scoperto solo recentemente di avere metastasi multiple legate a un tumore. La procura ha aperto un'inchiesta per i possibili ritardi nella diagnosi e per ipotesi di errore medico. La vicenda solleva interrogativi sulla tempestività delle diagnosi e sulla gestione delle patologie complesse.

Lamentava forti dolori alla schiena da ormai due anni, scoprendo però solo due mesi fa la presenza di metastasi multiple legate a un tumore. Questa è la motivazione per cui la procura di Padova ha aperto un’inchiesta sulla morte di Luigina Nieri, 74enne deceduta il 4 dicembre a Camposampiero a causa delle complicazioni legate al cancro ormai metastatico. L’indagine, condotta dal pubblico ministero Marco Brusegan, ha l’obiettivo di chiarire se la diagnosi di tumore avrebbe potuto essere fatta con maggiore tempestività e se ci siano state negligenze da parte dei medici che l’hanno seguita. I dolori alla schiena e la diagnosi (tardiva) di cancro. 🔗 Leggi su Open.online

