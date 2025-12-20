Cristina Plevani si sfoga dopo il Grande Fratello | Mi sono sentita inutile sminuita

Dopo la conclusione del Grande Fratello, Cristina Plevani ha condiviso sui social un commento duro e sincero sull’esperienza come opinionista. La showgirl ha dichiarato di essersi sentita inutile e sminuita durante il percorso, esprimendo delusione e amarezza. La sua testimonianza apre una riflessione sulle dinamiche e le difficoltà di chi lavora nel settore dello spettacolo. Cristina Plevani si sfoga dopo il Grande Fratello.

Duro sfogo di Cristina Plevani dopo il Grande Fratello, cosa ha detto l'opinionista. Dopo la finale del Grande Fratello, vinta da Anita Mazzotta, Cristina Plevani si è lasciata andare ad un duro sfogo social in merito all'esperienza vissuta come opinionista del reality condotto da Simona Ventura su Canale 5. Cristina Plevani (Screen Ig @grandefratellotv) L'opinionista ha ammesso di essere stata spesso male dopo le puntate, queste le sue parole: " Ci sono stati dopo puntata dove entravo in camerino con le lacrime agli occhi che non smettevano di scendere nemmeno il giorno dopo sul treno. Mi sono sentita inutile, sminuita, un contentino.

Cristina Plevani, bordata al Grande Fratello (e Sonia Bruganelli) dopo la finale: “Piangevo in camerino” - Delusa dal ruolo marginale nel reality, l’ex gieffina si sfoga sui social dopo la finale: "Mi sono sentita inutile". libero.it

Il duro sfogo di Cristina Plevani dopo il GF: “piangevo, sminuita e inutile” - E dunque, nel fallimento, sono stati chiamati in causa anche i tre volti scelti nel ruolo di opinionisti. ultimenotizieflash.com

Cristina Plevani – vincitrice della prima edizione del programma e opinionista della edizione appena conclusa, ha voluto sfogarsi sui social su questa nuova esperienza, non nascondendo le difficoltà incontrate in questa nuova veste: Musica nelle orecchie, rig - facebook.com facebook

