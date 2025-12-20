Muscolatura definita, un reticolo di vene in evidenza, quadricipiti possenti e l’inconfondibile addome scolpito. A 40 anni Cristiano Ronaldo mostra una forma fisica che ha entusiasmato i suoi fan. L’ultimo scatto condiviso dal calciatore portoghese sui social ne è l’ennesima dimostrazione: una foto dopo una seduta di sauna che ha infiammato Instagram, raccogliendo più di 15milioni di like in poche ore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) L’immagine non lascia spazio all’immaginazione. Ronaldo appare in piedi, con indosso solo i boxer e le famigerate crocs (che qualche fan gli ha contestato ironicamente) e mostra una condizione atletica impressionante. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Cristiano Ronaldo a 40 anni ha un corpo da 15 milioni di like: la foto dopo la sauna “rompe” i social

