Crisi Savio trovata l' intesa | scatta il contratto di solidarietà
La crisi del mercato meccanotessile non molla la presa nel Pordenonese. A farne le spese sono i lavoratori della Savio, costretta a far fronte a un crollo degli ordini e una diminuzione dei ricavi. L'azienda della Destra Tagliamento ha deciso di ricorrere al contratto di solidarietà per evitare. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: I percorsi del Savio al Ttg, presentati il video-documentario sulla Valle del Savio e il calendario di eventi
Leggi anche: Manovra, trovata l'intesa sulle banche. Concluso il vertice di maggioranza
Da Segre-Seymandi alla crisi, Savio ricavi in calo e in cassa integrazione per 2 anni - L’azienda di serramenti affronta un calo di ricavi e il rischio rimborso dei fondi ricevuti da Finpiemonte ... torino.corriere.it
Da Segre-Seymandi alla crisi, Savio ricavi in calo e in cassa integrazione per 2 anni. L’azienda di serramenti affronta anche il rischio rimborso dei fondi ricevuti da Finpiemonte - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.