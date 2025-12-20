Crisi idrica e agricoltura il Tar riammette azienda ai fondi regionali | esclusione illegittima

Importante pronuncia del Tar Sicilia Palermo sulla gestione dei fondi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in agricoltura. I giudici amministrativi, con ordinanza cautelare, hanno accolto il ricorso presentato dagli avvocati Michele Melfa e Francesco Christian Schembri nell'interesse di.

Crisi idrica e agricoltura: il TAR Sicilia dà ragione agli imprenditori agrigentini. Illegittima l'esclusione dai fondi per mere questioni burocratiche - Accolto il ricorso degli avvocati Michele Melfa e Francescochristian Schembri: la Regione non può escludere un'azienda dai fondi per l'emergenza idrica solo per un cambio di forma giuridica comunicato

Caldo estremo e crisi idrica mettono in ginocchio l’agricoltura. Il paradosso della diga Ogliastro: «Ci sarebbe acqua a sufficienza, ma saltano le tubazioni» - La Sicilia continua a soffrire per gli effetti negativi dei cambiamenti climatici nel cuore del Mediterraneo, ancora una volta l’Isola al centro del Mare Nostrum è l’emblema di questi mutamenti. corriere.it

Crisi idrica: Basilicata valuta stato emergenza per agricoltura - La Regione Basilicata sta valutando la possibilità di chiedere lo stato di emergenza per la crisi idrica che sta interessando il settore dell'agricoltura e dell'industria. ansa.it

La "Versione" di Pittella Pittella sulla Crisi Idrica in Basilicata Per rivedere l'intera intervista: https://www.facebook.com/share/v/16tjfNjCon/ #vociingioco #webtv #Basilicata #politica #MarcelloPittella #Azione #AzioneBasilicata #acqua #crisiidrica Marcello Pi - facebook.com facebook

