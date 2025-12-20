Crisi idrica e agricoltura il Tar riammette azienda ai fondi regionali | esclusione illegittima

Importante pronuncia del Tar Sicilia Palermo sulla gestione dei fondi destinati a fronteggiare l’emergenza idrica in agricoltura. I giudici amministrativi, con ordinanza cautelare, hanno accolto il ricorso presentato dagli avvocati Michele Melfa e Francesco Christian Schembri nell’interesse di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

crisi idrica e agricoltura il tar riammette azienda ai fondi regionali esclusione illegittima

© Agrigentonotizie.it - Crisi idrica e agricoltura, il Tar riammette azienda ai fondi regionali: "esclusione illegittima"

