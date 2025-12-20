Crisanti | in 40 anni mai visto un concorso in cui non si sapesse prima il vincitore
? “Io, in 40 anni di carriera, non sono venuto a conoscenza di un singolo concorso di cui non si sapesse il vincitore prima e non c’è un singolo docente che mi abbia mai smentito. Questa è la situazione dei nostri atenei oggi. La maggior parte del nostro personale universitario ha preso la laurea all’università,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Il video postato dal professor Andrea Crisanti, microbiologo, docente all’università di Padova e all’Imperial College di Londra e oggi senatore del Partito Democratico, in cui accusa l'intero sistema universitario. « In quarant'anni di carriera non sono a conoscen - facebook.com facebook
