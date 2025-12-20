Criminalità operazione polizia in diverse città | 384 arresti e sequestrati circa 1.400 kg droga

(Adnkronos) – Vasta operazione della polizia in diverse province contro la criminalità diffusa. Il bilancio è di 384 arresti, 655 denunce e il sequestro di circa 1.400 kg di droga. La polizia, con l’impegno degli investigatori delle squadre mobili presenti su tutto il territorio nazionale coordinati dal Servizio centrale operativo, ha concluso ieri una vasta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

