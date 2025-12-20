Cremonese tutto su Vardy | Senza paura con la Lazio

La sconfitta di Torino con annesse polemiche arbitrali è alle spalle e la Cremonese, forte di una classifica comunque buona, vuole proseguire serenamente la propria missione salvezza. Con un obiettivo parallelo, come ha spiegato anche il tecnico Davide Nicola in conferenza: "Lavoriamo ogni giorno per stupire e rendere la vita difficile a tutti. Consapevoli di quale dovrà essere il nostro traguardo principale, vogliamo assumere il ruolo di rompiscatole". A partire dalla sfida odierna, ore 18, in trasferta contro la Lazio. I lombardi hanno soli due punti in meno rispetto ai biancocelesti, ma Nicola parla di obiettivi differenti: "La Lazio può lottare per le prime 6 posizioni e viene da un buon momento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

