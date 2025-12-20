Cremonese | punto di sostanza in casa della Lazio

La partita tra Lazio e Cremonese si conclude con uno 0-0, evidenziando una prestazione equilibrata e attenta da entrambe le squadre. I grigiorossi, in trasferta, hanno mantenuto una buona solidità difensiva, riuscendo a contenere gli attacchi dei padroni di casa. Nonostante le occasioni create siano state poche, il risultato rispecchia l’andamento della gara e la determinazione mostrata. Cremonese: punto di “sostanza” in casa della Lazio.

Roma, 21 dicembre 2025 – Si chiude a reti inviolate l’accesa sfida tra Lazio e Cremonese. I grigiorossi, nonostante la voglia di vincere della compagine di Sarri, mettono in mostra una prova sempre molto attenta e, pur senza riuscire a creare grosse palle-gol, conducono in porto un risultato positivo senza dubbio meritato. La partita inizia con mister Nicola che, un po’ a sorpresa, mescola le carte nel tentativo di adattarsi al meglio alle qualità di una rivale temibile e talentuosa come la formazione biancoceleste. In difesa Folino prende il posto di Bianchetti, mentre a centrocampo campo Grassi vince il ballottaggio con Zerbin e, soprattutto, viene rilanciato Johnsen, che prende il posto di Vandeputte, che parte in panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese: punto di “sostanza” in casa della Lazio Leggi anche: Serie A, Lazio e Cremonese fanno un punto a testa: finisce senza reti all'Olimpico Leggi anche: Lazio Cremonese 0-0 LIVE: più pericolosi i padroni di casa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cremonese: punto di “sostanza” in casa della Lazio - All'Olimpico premono maggiormente i biancocelesti di Sarri, ma la gara offre poche occasioni da rete e i grigiorossi portano a casa un pareggio tanto meritato quanto importante ... sport.quotidiano.net

