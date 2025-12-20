Crasson | Lukaku è un grande Conte è il top Il Napoli può vincere la Supercoppa Italiana

Bertrand Crasson commenta l’attuale scenario del calcio italiano, evidenziando l’importanza dei ritorni di Lukaku e De Bruyne per il Napoli. Sottolinea il ruolo di Conte come allenatore di alto livello e riconosce la forza di Hojlund e la storia di Mertens. Infine, si ricollega alla passione italiana, affermando che il Napoli può puntare alla vittoria della Supercoppa Italiana.

Bertrand Crasson: “Napoli, Lukaku è un grande, vi racconto il nostro incontro qualche settimana fa, con il suo ritorno e quello di De Bruyne la squadra potrà solo beneficiarne, Conte è il top, Hojlund è forte, Mertens è nella storia, mi rivedo in Di Lorenzo”. Bertrand Crasson, ex difensore belga del Napoli, attuale vice allenatore dello Swift Hesperange, ha rilasciato un’intervista a “Napoli Magazine.Com”. Queste la sua parola – Che idea ti sei fatto del Napoli di Conte? “Conte è un grande allenatore. Napoli è una piazza impegnativa. Senza De Bruyne, l’allenatore è stato costretto a ridisegnare il gioco offensivo della squadra puntando su un nuovo assetto tattico. 🔗 Leggi su Parlami.eu

