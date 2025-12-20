Ultimo impegno dell’anno solare 2025, penultima partita del girone di andata che si chiuderà (dopo la sosta) il prossimo 10 gennaio. L’Oleificio Toscani fa visita alla Pielle Livorno per cercare di chiudere in bellezza questa prima fase di campionato e regalarsi due punti preziosi da mettere sotto l’albero. Si gioca alla palestra Cencioni di Livorno, palla a due alle 19.30, Marco Mattiello di Buggiano e Niccolò Borgioli di Massa gli arbitri. "La partita contro Livorno sarà ancora più complicata del previsto: dobbiamo gestire il nostro momento sul piano mentale e, in parte, anche gli infortuni. Avremo almeno 5 assenze importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Costone atteso nella ‘tana’ della Pielle Livorno. Coach Fattorini: "In campo con tutte le energie"

