Se state pensando che il Natale debba essere per forza una rigorosa alternanza di rosso scuro, oro e verde bosco, preparatevi a cambiare idea. Il Natale 2025 è stato letteralmente travolto dalla tendenza del Dopamine Decor. Questo concetto, che ha iniziato a farsi strada nell’interior design già qualche stagione fa, si basa su un principio neuroscientifico molto semplice: l’ambiente in cui viviamo ha un impatto diretto sulla nostra biochimica. Arredare e decorare con colori vivaci, forme stravaganti e accostamenti audaci stimola la produzione di dopamina, il neurotrasmettitore legato alla gioia e alla gratificazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cos’è il “Dopamine Decor”; l’arte di arredare casa con i colori della felicità

Leggi anche: I colori per arredare in autunno: il foliage “entra” in casa

Leggi anche: L’Arte di Arredare Casa: la collaborazione tra Darè Casa e lo scultore Domenico Sepe.

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Dopamine Decor, come arredare la casa con i colori per sentirsi più felici - Secondo il “dopamine decor”, sì: come copiare il trend virale sui social, stanza per stanza. fanpage.it

Dopamine Decor, la nuova tendenza per arredare casa - L’ultima moda in fatto di arredamento per la casa è la dopamine decor, una tendenza che suggerisce come cambiare umore grazie ai colori. cronacalive.it

Dopamine Decor, lo stile di arredamento che ti fa impazzire di gioia - Tra le ultime tendenze in fatto di stile di arredamento c’è il dopamine decor, andiamo alla scoperta di questo modo di intendere l’interior design. designmag.it

Arredamento dopamine: il trend che trasforma la casa in una dose di felicità Pronto a dire ADDIO al beige noioso e CIAO a una casa che ti fa SCHIZZARE di gioia Colori pop, oggetti che fanno sorridere e decor natalizio fucsia-lime da urlo per Natale 20 - facebook.com facebook