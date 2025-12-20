Cos’è davvero Yule la festa che ha dato origine al Natale

Cos'è davvero Yule, la festa che ha dato origine al Natale In un'epoca di luci a LED e shopping frenetico, spesso dimentichiamo che il Natale affonda le sue radici in un passato molto più selvaggio e misterioso. Yule, antica festività nordica, rappresenta un momento di rinnovamento e di conn

In un'epoca di luci a LED e shopping frenetico, spesso dimentichiamo che il Natale affonda le sue radici in un passato molto più selvaggio e misterioso. Molte canzoni moderne citano ancora lo "Yuletide", ma dietro questo termine si nasconde l'antica festa di Yule, una celebrazione che per i popoli del Nord Europa rappresentava il cuore pulsante dell'inverno, molto prima che il cristianesimo la trasformasse nella ricorrenza che conosciamo oggi. Originariamente, lo jól (il nome norreno di Yule) non era un singolo giorno, ma un festival di tre notti che prendeva il via durante il solstizio d'inverno.

