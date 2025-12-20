Cosa tuo figlio adolescente vorrebbe che tu sapessi della sua vita digitale

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spiega una ricerca internazionale in collaborazione con Unicef. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, i ragazzi chiedono più coinvolgimento: vogliono che genitori e adulti di riferimento conoscano e si interessino alla loro vita online. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

cosa tuo figlio adolescente vorrebbe che tu sapessi della sua vita digitale

