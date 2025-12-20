Cosa sappiamo sulla variante K e perché i casi aumentano
L’influenza stagionale torna a far parlare di sé con numeri in forte crescita e caratteristiche diverse rispetto agli anni passat i. A contribuire all’aumento dei contagi è soprattutto la cosiddetta variante K del virus influenzale AH3N2, un ceppo più contagioso che mostra una parziale capacità di eludere l ’immunità garantita dai vaccini attualmente disponibili. Il risultato è un’ impennata di casi che sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario. Secondo i dati più recenti, nell’ultima settimana in Italia oltre 816 mila persone sono state colpite da infezioni respiratorie acute, con un incremento di circa 100 mila casi rispetto alla settimana precedente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
