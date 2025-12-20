L’influenza stagionale torna a far parlare di sé con numeri in forte crescita e caratteristiche diverse rispetto agli anni passat i. A contribuire all’aumento dei contagi è soprattutto la cosiddetta variante K del virus influenzale AH3N2, un ceppo più contagioso che mostra una parziale capacità di eludere l ’immunità garantita dai vaccini attualmente disponibili. Il risultato è un’ impennata di casi che sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario. Secondo i dati più recenti, nell’ultima settimana in Italia oltre 816 mila persone sono state colpite da infezioni respiratorie acute, con un incremento di circa 100 mila casi rispetto alla settimana precedente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cosa sappiamo sulla variante K e perché i casi aumentano

Leggi anche: Influenza, già 4 milioni di casi: «È partita l'ondata». Quando arriva il picco, cosa sappiamo sulla variante K e perché fa paura

Leggi anche: Aumento insolito dei casi di influenza, cosa sappiamo del “super ceppo” e cosa dicono i numeri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Influenza K: la nuova variante 'immunoevasiva' con sintomi più lunghi e doppio picco di febbre; Aumento sostenuto dei casi di influenza, cosa sappiamo della variante K e cosa dicono i numeri; Influenza in Italia: impennata del virus K, ma non è più cattivo; Influenza, già 4 milioni di casi: «È partita l'ondata». Quando arriva il picco, cosa sappiamo sulla variante K e perché fa paura.

Influenza più aggressiva e diffusione in crescita: cosa sappiamo sulla variante K e perché i casi aumentano - Mutazioni del virus, stagione più lunga e sintomi che durano più del solito: la variante K dell’influenza A/H3N2 sta cambiando il volto dell’epidemia stagionale. ilgiornale.it