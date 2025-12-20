Cosa sappiamo del progetto di mini-difesa comune tra Israele Grecia e Cipro
La prossima settimana il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e il presidente cipriota Nikos Christodoulides saranno ricevuti in Israele dal primo ministro Benjamin Netanyahu per parlare di difesa comune. Numerosi sono già stati gli incontri nelle ultime settimane tra i ministri dei tre Paesi, per un tema altamente strategico e che tocca tutti gli interessi (diretti e indiretti) che gravitano attorno al dossier energetico. Israele, Grecia e Cipro stanno valutando la creazione di una forza di risposta rapida congiunta di 2.500 uomini con unità aeree, navali e terrestri. L’obiettivo è quello di scoraggiare eventuali azioni della Turchia, proteggere le infrastrutture energetiche e approfondire i legami strategici in un contesto di crescenti tensioni regionali. 🔗 Leggi su Formiche.net
