La prossima settimana il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e il presidente cipriota Nikos Christodoulides saranno ricevuti in Israele dal primo ministro Benjamin Netanyahu per parlare di difesa comune. Numerosi sono già stati gli incontri nelle ultime settimane tra i ministri dei tre Paesi, per un tema altamente strategico e che tocca tutti gli interessi (diretti e indiretti) che gravitano attorno al dossier energetico. Israele, Grecia e Cipro stanno valutando la creazione di una forza di risposta rapida congiunta di 2.500 uomini con unità aeree, navali e terrestri. L’obiettivo è quello di scoraggiare eventuali azioni della Turchia, proteggere le infrastrutture energetiche e approfondire i legami strategici in un contesto di crescenti tensioni regionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa sappiamo del progetto di mini-difesa comune tra Israele, Grecia e Cipro

Leggi anche: L’indiscrezione dalla Grecia: “Atene valuta una forza militare congiunta con Israele e Cipro nel Mediterraneo”

Leggi anche: Gas, gli Usa stringono accordi con Cipro, Grecia e Israele in chiave anti-Russia: “Ridurre la dipendenza da attori ostili”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Valve sta davvero lavorando ad uno Steam Phone? Ecco cosa sappiamo.

Cosa sappiamo del progetto di mini-difesa comune tra Israele, Grecia e Cipro - La prossima settimana il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e il presidente cipriota Nikos Christodoulides saranno ricevuti in Israele dal primo ministro Benjamin Netanyahu per parlare di difesa ... formiche.net