Cosa è successo a Simone Deromedis nello skicross a San Candido | il motivo del ritiro a metà pista

AGGIORNAMENTO ORE 14.15. Simone Deromedis, secondo quanto riportato dai commentatori di discovery+, si sarebbe fermato dopo aver ricevuto un colpo fortuito al volto da un avversario, causato da uno dei bastoncini. Sarebbe dunque scongiurata, al momento, l’ipotesi dell’infortunio. Preoccupazione in casa Italia, settore skicross, per le condizioni di Simone Deromedis, il quale potrebbe essersi infortunato nelle fasi finali della gara di Innichen, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, dopo essere atterrato male dopo un salto. Nella terza serie dei quarti di finale, infatti, l’azzurro era in lotta per la seconda posizione con due avversari, ma dopo un salto su cui è atterrato male, finendo un po’ sulle code, ha proseguito per pochi metri e poi si è rialzato, non concludendo la gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

