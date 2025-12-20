Cosa è successo a Simone Deromedis | mani sul casco si teme un infortunio
Preoccupazione in casa Italia, settore skicross, per le condizioni di Simone Deromedis, il quale potrebbe essersi infortunato nelle fasi finali della gara di Innichen, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, dopo essere atterrato male dopo un salto. Nella terza serie dei quarti di finale, infatti, l’azzurro era in lotta per la seconda posizione con due avversari, ma dopo un salto su cui è atterrato male, finendo un po’ sulle code, ha proseguito per pochi metri e poi si è rialzato, non concludendo la gara. L’azzurro si è piegato in due dopo essersi fermato, e si è poi messo le mani sul casco: Deromedis sembrava guardarsi il ginocchio, e non ha voluto forzare, alzando immediatamente bandiera bianca. 🔗 Leggi su Oasport.it
