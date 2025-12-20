All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Apple Watch o Garmin? Questo è il dilemma per gli amanti della corsa. Se ti sei avvicinato al mondo del running, ti sarai sicuramente chiesto quale sia il miglior smartwatch per correre. In effetti, la scelta non è banale e va oltre l'estetica. Certo, anche l'occhio vuole la sua parte, però le prestazioni sono fondamentali. Soprattutto perché uno strumento del genere si dimostra fondamentale per chi si allena: misura, analizza, accompagna e, in molti casi, offre una guida all'allenamento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cosa è meglio per andare a correre, Apple Watch o Garmin?

Leggi anche: L'Apple Watch va bene per correre?

Leggi anche: Apple Watch strizza l’occhio al satellite

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Calciomercato Milan chi è Hugo Souza? Scopriamo meglio il portiere brasiliano.

Morsi o graffi di una nutria, cosa fare: «Vivono in acque sporche e portano batteri, meglio andare sempre al pronto soccorso. Leptospirosi? Rara» - La disavventura di un agricoltore di 74 anni che nei giorni scorsi è stato morso da una nutria nel campo in cui stava lavorando a Nogara, riporta a galla la paura che questo roditore possa trasmettere ... corrieredelveneto.corriere.it

COROS Pace 4: vale la pena aumentare il prezzo?

Cosa c’è di meglio di un bel piatto di passatelli in brodo caldi e saporiti Ve ne innamorerete! Trovate il testo ricetta qui https://ricette.giallozafferano.it/Passatelli-in-brodo.html - facebook.com facebook