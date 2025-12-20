Bologna, 20 dicembre 2025 – Un pezzo della vita anni Novanta bolognese è andata in mostra al Gallery 16 dallo scorso ottobre, tra poster, fanzine, memorabilia, articoli dell’epoca e musica. Oggi pomeriggio “2 Girls and the 90’s” si chiude con un dj set rigorosamente in cd attorno a pezzi cult anni Novanta e con la visione di un video realizzato da Hansy Lumen in cui le due protagoniste della mostra e del dj set, Benedetta Cucci e Angela Zocco, faranno un viaggio nel tempo incontrando i loro idoli. Si comincia alle 18,30 per una selezione musicale fino alle 19,30, proiezione del video e finale dalle 20 alle 20,30. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cosa andava a Bologna negli anni 90? 5 tendenze da ricordare

