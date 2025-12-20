Cortona inaugurato il nuovo nido d’infanzia Il Castello

Arezzo, 20 dicembre 2025 – . A Camucia la struttura è pronta ad ospitare i bambini dopo la pausa delle festività. Taglio del nastro per il nuovo nido d’infanzia «Il Castello», la struttura è pronta ad ospitare i bambini dopo la pausa delle festività. Questo sabato 20 dicembre il sindaco Luciano Meoni ha presentato l’opera alla presenza della comunità locale, dei consiglieri e della giunta con l’intervento del prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo. L’investimento è di 2,7 milioni di euro di cui la fetta più consistente (2,16 milioni) è stata finanziata con fondi Pnrr, missione 4 Istruzione e ricerca provenienti dall’Unione Europea, altri 212mila euro provengono dal Foi, il fondo istituito per far fronte all’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione e infine da altri 363mila euro di risorse dirette dell’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

