Corteo per Askatasuna scontri tra polizia e manifestanti | idranti in azione e cassonetti dati alle fiamme – Video
Scontri a Torino tra antagonisti e forze dell’ordine durate il corteo organizzato a sostegno di Askatasuna, sgomberato pochi giorni fa. Un gruppo di persone incappucciate in testa alla manifestazione ha cercato di sfondare il cordone della polizia lanciando bottiglie e oggetti. Le forze dell’ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. I manifestanti hanno anche dato alle fiamme alcuni cassonetti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
