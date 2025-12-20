Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna tensione a Torino Scontri tra manifestanti e polizia | sette agenti feriti
Guerriglia in città alla manifestazione indetta per protestare contro lo sgombero del centro sociale di Askatasuna. Militarizzato il quartiere Vanchiglia. Traffico in tilt in tutto il centro di Torino . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Askatasuna, corteo a Torino contro lo sgombero: "Guai a chi ci tocca" - LIVEBLOG - Spunta la scritta contro l'assessore alle politiche sociali: 'Marrone datte fuoco'. ansa.it
Askatasuna, a Torino corteo contro lo sgombero del centro sociale: "Oggi non è data di fine ma di inizio" - "Askatasuna non si tocca, la difenderemo con la lotta" e "Askatasuna vuol dire libertà". msn.com
VIDEO | A Torino guerriglia al corteo per Askatasuna: 4.000 in strada; idranti, fuochi d’artificio e scontri con la polizia - Dall'avvio pacifico con famiglie e bambini al tentativo degli incappucciati sfondare il blocco della polizia: manganellate, idranti, caos in corso Regina Margherita ... dire.it
Torino scontri per la chiusura del centro sociale Askatasuna
Torino, duri scontri al corteo dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La polizia aziona idranti e lancia lacrimogeni, i manifestanti lanciano oggetti e incendiano cassonetti. Diecimila in piazza per i promotori, 3000 per la Questura - facebook.com facebook
Scontri al corteo per lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino. In prossimità del centro sociale sgomberato la polizia ha attivato degli idranti per tentare di tenere lontani i manifestanti che si sono avvicinati. A un secondo idrante con lancio di lacrimo x.com
