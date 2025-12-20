Guerriglia in città alla manifestazione indetta per protestare contro lo sgombero del centro sociale di Askatasuna. Militarizzato il quartiere Vanchiglia. Traffico in tilt in tutto il centro di Torino . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, tensione a Torino. Scontri tra manifestanti e polizia: sette agenti feriti

Askatasuna, corteo a Torino contro lo sgombero: "Guai a chi ci tocca" - LIVEBLOG - Spunta la scritta contro l'assessore alle politiche sociali: 'Marrone datte fuoco'. ansa.it