Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna tensione a Torino Scontri tra manifestanti e polizia | nove agenti feriti
Guerriglia in città alla manifestazione indetta per protestare contro lo sgombero del centro sociale di Askatasuna. Militarizzato il quartiere Vanchiglia. Traffico in tilt in tutto il centro di Torino . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, tensione a Torino. Scontri tra manifestanti e polizia: sette agenti feriti
Leggi anche: Torino, corteo contro sgombero centro sociale Askatasuna, manifestanti lanciano pietre contro polizia e incendiano cassonetti
Askatasuna, il quartiere contro lo sgombero del centro sociale; Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Torino, il giorno dello sgombero di Askatasuna si chiude con un corteo, cariche e nuovi idranti; Sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: corteo e scontri con la polizia, dieci agenti feriti.
Askatasuna, corteo a Torino contro lo sgombero: "Guai a chi ci tocca" - LIVEBLOG - Spunta la scritta contro l'assessore alle politiche sociali: 'Marrone datte fuoco'. ansa.it
VIDEO | A Torino guerriglia al corteo per Askatasuna: 4.000 in strada; idranti, fuochi d’artificio e scontri con la polizia - Dall'avvio pacifico con famiglie e bambini al tentativo degli incappucciati sfondare il blocco della polizia: manganellate, idranti, caos in corso Regina Margherita ... dire.it
Askatasuna, corteo a Torino dopo lo sgombero - Il 20 dicembre è partito da Palazzo Nuovo il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. tg24.sky.it
Torino scontri per la chiusura del centro sociale Askatasuna
Scontri tra antagonisti e polizia sono scoppiati nel pomeriggio di sabato 20 dicembre quando il corteo organizzato dopo lo sgombero dell'Askatasuna ha provato a raggiungere la sede del centro sociale. In azione anche l'idrante, lanciati lacrimogeni. - facebook.com facebook
Torino, duri scontri al corteo dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La polizia aziona idranti e lancia lacrimogeni, i manifestanti lanciano oggetti e incendiano cassonetti. Diecimila in piazza per i promotori, 3000 per la Questura. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.