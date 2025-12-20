Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna tensione a Torino Scontri tra manifestanti e polizia | nove agenti feriti 

Guerriglia in città alla manifestazione indetta per protestare contro lo sgombero del centro sociale di Askatasuna. Militarizzato il quartiere Vanchiglia. Traffico in tilt in tutto il centro di Torino . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Askatasuna, il quartiere contro lo sgombero del centro sociale; Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Torino, il giorno dello sgombero di Askatasuna si chiude con un corteo, cariche e nuovi idranti; Sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: corteo e scontri con la polizia, dieci agenti feriti.

Askatasuna, corteo a Torino contro lo sgombero: "Guai a chi ci tocca" - LIVEBLOG - Spunta la scritta contro l'assessore alle politiche sociali: 'Marrone datte fuoco'.

VIDEO | A Torino guerriglia al corteo per Askatasuna: 4.000 in strada; idranti, fuochi d'artificio e scontri con la polizia - Dall'avvio pacifico con famiglie e bambini al tentativo degli incappucciati sfondare il blocco della polizia: manganellate, idranti, caos in corso Regina Margherita

Askatasuna, corteo a Torino dopo lo sgombero - Il 20 dicembre è partito da Palazzo Nuovo il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

