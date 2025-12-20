Corso magistrale di Medicina | si presentano cinquantasei aspiranti

Si sono presentati 53 aspiranti studenti al secondo test di ammissione al corso magistrale di Medicina e Chirurgia della Link Campus University di Fano: la prova si è svolta l’altro ieri. Tra qualche giorno si conosceranno gli ammessi, i quali si andranno ad aggiungere ai 16 primi iscritti. Pare sia previsto un ulteriore test di ammissione a gennaio 2026 con il quale l’università dovrebbe arrivare a coprire quasi tutti gli 80 posti disponibili. I test seguono sempre le prove ministeriali fissate al termine del semestre filtro e servono ad intercettare alcuni degli esclusi. Le tasse per l’iscrizione a medicina (il corso più costoso) si aggirano intorno ai 19 mila euro l’anno ma per i residenti in provincia e nella regione è prevista una riduzione del 20% e del 10%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

