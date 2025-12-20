Corriere dello Sport | Napoli Conte come il signor Wolf | a Riyadh rimette tutto in ordine

"> Quando il Napoli sembra smarrito, Antonio Conte arriva e sistema le cose. È il filo conduttore del racconto firmato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che paragona l’allenatore azzurro al celebre signor Wolf: sempre pronto a intervenire nei momenti più complicati. È accaduto al suo arrivo a Napoli, dopo la caduta di Verona e le sconfitte con la Lazio, ed è successo ancora in questa stagione, con una costanza che ormai fa scuola. Come ricostruisce Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il copione si è ripetuto più volte: sconfitte contro Torino e PSV, seguite dalla riscossa con l’Inter; il crollo di Bologna, il ritiro a Torino per riflettere e poi il ritorno in campo con cinque vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

