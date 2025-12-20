Corona vs Signorini | un avvocato spiega il rischio reale per entrambi
Il caso scatenato dalle accuse di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini apre scenari legali tutt’altro che scontati: dalla diffamazione al diritto di cronaca, dalla privacy a possibili accordi riservati, le conseguenze per Corona e per Signorini dipendono da una serie di scelte e variabili che potrebbero tenere la vicenda lontana dalle aule di tribunale. In questo articolo approfondiamo le considerazioni dell’ avvocato Simone Aliprandi, che ha rilasciato riflessioni sia a Il Fatto Quotidiano sia in un video pubblicato successivamente, aggiungendo dettagli sul “metodo Corona” e sulla gestione delle transazioni private. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: Alfonso Signorini: “Corona? Tutto in mano ai miei legali”. Le presunte chat, le testimonianze (anonime) e le accuse di Falsissimo al “sistema Signorini”
Leggi anche: Andrea Sempio, faccia a faccia con Lovati dopo le sparate da Corona su Garlasco. Parla l’avvocato a rischio licenziamento: «Non lascio: gli ho fatto una promessa»
