Corona vs Signorini | un avvocato spiega il rischio reale per entrambi

Il caso scatenato dalle accuse di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini apre scenari legali tutt’altro che scontati: dalla diffamazione al diritto di cronaca, dalla privacy a possibili accordi riservati, le conseguenze per Corona e per Signorini dipendono da una serie di scelte e variabili che potrebbero tenere la vicenda lontana dalle aule di tribunale. In questo articolo approfondiamo le considerazioni dell’ avvocato Simone Aliprandi, che ha rilasciato riflessioni sia a Il Fatto Quotidiano sia in un video pubblicato successivamente, aggiungendo dettagli sul “metodo Corona” e sulla gestione delle transazioni private. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

