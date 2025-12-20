Cornelia Huetter vince la discesa di Val d’Isere ennesima beffa per Pirovano Grave errore per Goggia

C'è sicuramente delusione in casa Italia dopo l'esito della discesa libera femminile a Val d'Isere. L'attesa era tutta per la possibile prima vittoria stagionale ed invece Sofia Goggia ha pregiudicato tutto con un brutto errore, che l'ha relegata addirittura all'ottavo posto. A salire sul gradino più alto del podio è stata l'austriaca Cornelia Huetter, che ha trionfato davanti alla tedesca Kira Weidle-Winkelmann e ad una Lindsey Vonn che si conferma sempre di più in vetta alla classifica di specialità. Per Huetter si tratta della decima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la quinta in discesa.

Sci, diretta discesa Val d'Isere LIVE: Goggia pennella ma sbaglia. Huetter in testa, Vonn 3°, Pirovano 5° - Coppa del Mondo di Sci Femminile: segui la diretta live della terza discesa libera della stagione. sport.virgilio.it

LIVE Discesa donne in Val d'Isere: Huetter in testa, Goggia sbaglia ed è ottava. Pirovano quinta - Era in vantaggio di 41/100 al terzo settore, ne ha persi 96 dopo l'atterraggio del salto e la linea allungata: chiude settima a 62/100. gazzetta.it

