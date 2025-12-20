Coppia sequestrata e rapina a Canepina, è stata la figlia a lanciare l'allarme e a chiedere aiuto. Da quel momento è scattata la caccia ai due uomini incappucciati entrati in azione in un'abitazione di campagna tra le località Valle Gelata e Piangoli, al confine con Soriano nel Cimino.L'episodio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Coppia sequestrata e rapinata in casa: due arresti tra Parete e Caserta

Leggi anche: Papà e figlia di 17 anni travolti e uccisi dalla valanga di Ognissanti sull’Ortles: “Hanno lanciato l’allarme, poi la tragedia”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Rapina con sequestro in casa a Canepina, moglie e marito legati da uomini incappucciati; Coppia sequestrata e rapinata in casa; Coppia sequestrata e rapinata a Canepina, l'allarme lanciato dalla figlia; Rapina in casa a Canepina, coppia legata da due uomini incappucciati.

Coppia sequestrata e rapinata in casa - Paura a Canepina per una coppia di coniugi, legati da due uomini incappucciati che poi hanno svaligiato la loro abitazione. civonline.it

Paura a Picerno: coppia sequestrata in casa durante un furto Mercoledì sera, in pieno centro, marito e moglie sono stati chiusi a chiave nel salone della loro abitazione mentre i ladri saccheggiavano casa e scassinavano la cassaforte, poi lanciata dal balcon - facebook.com facebook