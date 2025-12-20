Coppa del Mondo Wierer è terza in inseguimento | Una gara stancante La mass start sarà dura

Dorothea Wierer si è distinta nuovamente in Coppa del Mondo di Biathlon, conquistando un terzo posto nell'inseguimento. La competizione è stata impegnativa, e la atleta ha commentato la fatica della gara, sottolineando che la prossima prova, la mass start, si preannuncia ancora più difficile. Le Grand Bernand, 20 dicembre 2025 – E’ arrivato, e ancora, uno splendido podio per Dorothea Wierer, in Coppa del Mondo di Biathlon.

Le Grand Bernand, 20 dicembre 2025 – E' arrivato, e ancora, uno splendido podio per Dorothea Wierer, in Coppa del Mondo di Biathlon. L'Azzurra, a seguito del terzo posto nella Sprint (leggi qui), ha ottenuto un altro terzo posto nell'inseguimento con un solo errore al poligono. Ha realizzato il crono a 32?7 dalla vincitrice della gara francese Lou Jeanmonnot (0-0-0-1), che è salita sul primo gradino del podio in 27'58?8. Terza la finlandese Suvi Minkkinen con 30?2 di gap. L'atleta tricolore ha firmato il quinto podio in stagione e nel circuito iridato, fra gare individuali e prove a squadre.

