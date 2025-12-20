Nella tappa di Val Gardena, lo sciatore Schieder si è piazzato terzo nella discesa, contribuendo al successo della squadra italiana. Un risultato importante che testimonia la crescita e la competitività del team. La soddisfazione per il podio è evidente, e rappresenta un passo avanti per lo sviluppo dello sci alpino italiano. Coppa del Mondo, Schieder conquista il terzo posto in discesa: “Davvero felice del podio”.

Val Gardena, 20 dicembre 2025 – Arriva il super tris in Coppa del Mondo per l’Italia dello Sci Alpino Maschile. A seguito del terzo posto avuto da Dominik Paris per la discesa libera (terzo posto) e dell’ancora terzo posto di Giovanni Franzoni in superG, ecco un altro podio importante per gli Azzurri, in Val Gardena. Florian Schieder ha ottenuto il podio nell’ultima discesa in programma e ha realizzato il terzo posto. Per quest’ultimo è la terza Top-3 in carriera e nel circuito iridato, dopo i secondi posti conquistati e, sempre in discesa libera, a Kitzbuhel (in Austria), nel 2023e nel 2024. “Per me è davvero la gara di casa – confessa il ventinovenne di Castelrotto, come riporta fisi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

