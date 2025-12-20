Contromano sulla Statale 36 | paura per 3 km Il pulmino che trasportava mio figlio e altri sette ragazzi se lo è trovato davanti
È iniziato nel tunnel del Monte Barro a Lecco ed è proseguito fino all'uscita di Civate, snodo tra Lecchese, Brianza e Comasco. Attimi di paura nella serata di venerdì 19 dicembre verso le 20.15 lungo la Strada Statale 36, dove un’auto è stata segnalata mentre procedeva contromano nella corsia di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
