Controlli in riviera | dall' auto spuntano droga e coltello
Venerdì sera i carabinieri di Santa Margherita Ligure, impegnati in alcuni controlli del territorio, hanno arrestato un 35enne originario dell'Egitto. L'accusa è di detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato per un controllo mentre si trovava.
