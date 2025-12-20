Controlli ed educazione ambientale | riunione operativa tra carabinieri e Consorzio di Gestione

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CAROVIGNO - Si intensifica l'impegno dell'Arma dei carabinieri per la vigilanza, tutela e salvaguardia della Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto: grazie al protocollo siglato recentemente, che lega il comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari (Cufaa). 🔗 Leggi su Brindisireport.it

controlli ed educazione ambientale riunione operativa tra carabinieri e consorzio di gestione

© Brindisireport.it - Controlli ed educazione ambientale: riunione operativa tra carabinieri e Consorzio di Gestione

Leggi anche: Controlli a tappeto dei Carabinieri: sequestri, denunce ed espulsioni

Leggi anche: Gaza, scatta l’ora della ricostruzione, prima riunione operativa a Palazzo Chigi: anche un’università nella Striscia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Riunione operativa tra Carabinieri e Consorzio di Gestione di Torre Guaceto: incrementati i controlli e le attività di educazione ambientale.

controlli educazione ambientale riunioneRiunione operativa tra Carabinieri e Consorzio di Gestione di Torre Guaceto (BR): incrementati i controlli e le attività di educazione ambientale - Si intensifica l’impegno dell’Arma dei Carabinieri per la vigilanza, tutela e salvaguardia della Riserva Naturale ... ilnautilus.it

Immondizia, nel 2024 sanzioni per 32mila euro: «Siamo pronti a intensificare i controlli e a promuovere l'educazione ambientale» - A Mira migliora la raccolta differenziata porta a porta ma aumentano anche gli abbandoni di rifiuti. ilgazzettino.it

Quarto, Romano: "Bene riunione in Prefettura. Giusti i controlli in tutti i siti" - "Il vertice in Prefettura ha confermato in pieno ciò che abbiamo detto anche all’ Unione europea e, cioè, che per l'apertura delle cave occorre procedere con tutte le istituzioni coinvolte. regione.campania.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.