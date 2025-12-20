Controlli ed educazione ambientale | riunione operativa tra carabinieri e Consorzio di Gestione

CAROVIGNO - Si intensifica l'impegno dell'Arma dei carabinieri per la vigilanza, tutela e salvaguardia della Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto: grazie al protocollo siglato recentemente, che lega il comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari (Cufaa). Riunione operativa tra Carabinieri e Consorzio di Gestione di Torre Guaceto: incrementati i controlli e le attività di educazione ambientale. Riunione operativa tra Carabinieri e Consorzio di Gestione di Torre Guaceto (BR): incrementati i controlli e le attività di educazione ambientale - Si intensifica l'impegno dell'Arma dei Carabinieri per la vigilanza, tutela e salvaguardia della Riserva Naturale ...

