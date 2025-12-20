Controlli della velocità in Ticino durante le feste di Natale | ecco dove saranno effettuati

Nuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 22 al 28 dicembre 2025. L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno effettuati dal 15 al 21 dicembre

Leggi anche: Controlli radar della velocità in Ticino: tutte le località dove saranno attivi dal 6 al 12 ottobre

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Controlli della velocità in Ticino | ecco dove saranno effettuati dal 15 al 21 dicembre.

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. #veronanetwork - facebook.com facebook