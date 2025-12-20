Controlli della polizia nei cannabis shop | tre denunce tra Novara e il Vco
Ha coinvolto anche la provincia di Novara e il Vco l'operazione della polizia contro lo spaccio di droga che ha portato a oltre 300 arresti e 600 denunce in tutta Italia e al sequestro di più di mille chili di droga. L'indagine ha interessato anche i cannabis shop, che in alcuni casi venivano. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Cannabis shop trasformati in punti nevralgici di spaccio: controlli e denunce anche nell'Agrigentino
Leggi anche: Novara e il Vco tra le province in Italia con più denunce per truffe informatiche
Controlli nei cannabis shop: a Verbania due denunce e sequestro di 6,5 kg di prodotti; Droga e criminalità diffusa, maxi blitz della polizia: 384 arresti in tutta Italia; Cannabis shop trasformati in punti nevralgici di spaccio: controlli e denunce anche nell'Agrigentino; Blitz nel cannabis shop di Salerno, sequestrati 5 kg di infiorescenze e resina: cosa mancava.
Maxi operazione antidroga, nove arresti a Genova: sotto la lente della polizia tre cannabis shop - Tre esercizi, due nel capoluogo e uno a Rapallo, sono finiti sotto la lente degli investigatori: complessivamente ... genova24.it
Rimini, vasta operazione anti droga: arresti, denunce, sequestri. Controlli anche nei cannabis shop - C’è anche Rimini nella vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale finalizzata al contrasto dello ... corriereromagna.it
Giro di vite contro lo spaccio in tutta Italia con l’operazione della polizia: a Lucca cinque finiscono in manette - Controlli in particolare alla stazione, in piazza San Michele e piazzale Verdi. luccaindiretta.it
Polizia, continuano i controlli ad Avezzano AVEZZANO – La Polizia di Stato di L’Aquila, come già preannunciato, ha predisposto e intensificato nelle ultime settimane le attività di controllo su strada a persone e veicoli e nei luoghi pubblici. L’operazione rientra - facebook.com facebook
Controlli della polizia locale: fioccano multe, sequestri e fermi amministrativi x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.